Благовещенск, 13 января, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Амурской области разрабатывает программу модернизации школьных столовых. Их превратят в кафе с целью развить в детях культуру питания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 января в пресс-службе правительства региона.

Nikatv.ru В школьной столовой

Читайте также: «Почему детей должны кормить помоями?» — соцсети обсуждают скандал в школе

«Подразумевается создание особой комфортной зоны с целью воспитать в детях культуру питания, например, научить их правильно вести себя за столом. Дизайн-проекты под различные типы помещений разрабатывает Амурский центр развития территорий», — отметила министр образования и науки Приамурья Светлана Яковлева.

По её словам, пилотными территории для апробации этой инициативы определены Благовещенск, Белогорск, Тында и Сковородинский район.

Как сообщало ИА REGNUM, в школе Тюльганского района Оренбургской области школьников кормили сырым омлетом. Школьнице, сообщившей об этом, 40 минут пытались доказать, что она не права, в то время как в столовой практически весь омлет вывалили в ведро. Ребёнка довели до слез.