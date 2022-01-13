Москва, 13 января 2022, 09:46 — REGNUM На территории Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) Москвы в 2022—2024 гг. планируется построить 185 км автомобильных дорог, сообщается на портале мэра столицы.

Автодорога
Автодорога
Oleg1959

По словам руководителя департамента развития новых территорий города Москвы Владимира Жидкина, общая протяженность новых автодорог в ТиНАО превысит 500 км.

С 2012 года на строительство автодорог в Новой Москве выделено более 200 млрд рублей. Протяженность новых дорог сейчас составляет 317 км. Также построено 59 искусственных сооружений и 39 пешеходных переходов.

ИА REGNUM ранее сообщало, за июль-август 2021 года в Новой Москве открыто 50 км автодорог.

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