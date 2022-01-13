Москва, , 09:46 — REGNUM На территории Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) Москвы в 2022—2024 гг. планируется построить 185 км автомобильных дорог, сообщается на портале мэра столицы.

Автодорога Oleg1959

По словам руководителя департамента развития новых территорий города Москвы Владимира Жидкина, общая протяженность новых автодорог в ТиНАО превысит 500 км.

С 2012 года на строительство автодорог в Новой Москве выделено более 200 млрд рублей. Протяженность новых дорог сейчас составляет 317 км. Также построено 59 искусственных сооружений и 39 пешеходных переходов.

ИА REGNUM ранее сообщало, за июль-август 2021 года в Новой Москве открыто 50 км автодорог.

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