Чебоксары, , 09:45 — REGNUM В Чувашии шесть предприятий вышли в суд с иском в отношении межрайонного отделения судебных приставов. Заявления зарегистрированы в один день. Это следует из открытых данных Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии Kad.arbitr.ru

Как следует из картотеки, 31 декабря 2021 года с исковыми заявлениями вышли шесть компаний из Чебоксар: общества с ограниченной ответственностью «Механический завод», «Чугунолитейный завод», «Завод механической обработки», «Инструментально-экспериментальный завод», «Техмашхолдинг», а также открытое акционерное общество «Текстильмаш».

Во всех заявлениях одним из ответчиков указано межрайонное отделение судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП по Чувашии, во всех исках заявители просят суд «признать незаконным решения (действия, бездействия) судебного пристава-исполнителя (ст.197, 329 АПК)».

Детали исков пока неизвестны. Все указанные заявления зарегистрированы судом 10 января 2022 года.