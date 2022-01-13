Курган, 13 января, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В Кургане задержали транспорт в двумя тоннами говядины без сопроводительных и ветеринарных документов. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Цитата из х/ф «Броненосец Потёмкин». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1925. СССР Говядина

Автомобиль, кузов которого был доверху заполнен говяжьими тушами и полутушами, был задержан 12 января 2022 года в городе Кургане. При досмотре было установлено, что все две тонны мяса были без признаков проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Также на говядину отсутствовали сопроводительные документы, подтверждающие происхождение и безопасность груза.

По словам владельца груза, все две тонны говядины были закуплены в Свердловской области и направлялась в Тюменскую для личного потребления.

Продукцию отправили на ветеринарно-санитарную экспертизу. В отношении гражданина за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных заведено административное делопроизводство.