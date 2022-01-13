Сочи, Краснодарский край, 13 января 2022, 09:42 — REGNUM Штормовое предупреждение о налипании мокрого снега объявлено на территории муниципального округа Сочи до конца дня 13 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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Налипание мокрого снега на проводах и деревьях прогнозируется в предгорной зоне Сочи в период
Как сообщало ИА REGNUM, ранее было объявлено штормовое предупреждение об опасности схода лавин в горных районах Сочи. Также предупреждение о сильных осадках действует на территории всего края. На утро 13 декабря режим повышенной готовности введен в 31 муниципалитете Кубани.