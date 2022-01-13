Улан-Удэ, , 09:41 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано шесть новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Большинство скончавшихся были в возрасте старше 65 лет. Таким образом, общее число жертв COVID-19 за весь период пандемии в республике достигло 2512.

В настоящее время в ковидных стационарах региона лечатся 744 пациента, у 586 из которых также выявлена внебольничная пневмония. 129 тяжёлых больных находятся в реанимации, 69 подключены к аппаратам ИВЛ. Более 1,7 тыс. человек остаются на амбулаторном лечении.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1100 коек: занято — 744, свободно — 356 коек. Занятость коечного фонда составляет 67,6%», — отметили в оперштабе.