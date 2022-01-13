Рабат, , 09:39 — REGNUM В столицу Марокко Рабат 12 января прибыл личный посланник генерального секретаря ООН по Западной Сахаре Стаффан де Мистура, намеревающийся провести в регионе встречи со всеми сторонами конфликта. Об этом сообщает информационный портал H24Info.

Стаффан де Мистура State.gov

Предполагается, что после переговоров с официальными лицами королевства он направится в Алжир, где встретится с представителями Фронта ПОЛИСАРИО в населённых пунктах Тиндуф и Рабуни. Следующими пунктами регионального вояжа де Мистуры числятся столицы Алжира и Мавритании.

Целью первого визита де Мистуры в регион в качестве эмиссара ООН по Западной Сахаре является намерение выслушать все заинтересованные стороны по вопросу о том, как преодолеть возникшую патовую ситуацию и «двигаться вперёд к конструктивному возобновлению политического процесса вокруг Западной Сахары».

Генсек ООН Антониу Гутерреш назначил де Мистуру на пустовавший около двух лет пост в октябре. С 2014 по 2018 год де Мистура занимал аналогичную должность по Сирии.

Напомним, в начале декабря генеральный секретарь Фронта ПОЛИСАРИО Брахим Гали в письме, направленном генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу заявил, что организация не будет принимать участия ни в каком мирном процессе, пока Королевство Марокко продолжает «акты террора» в отношении мирных жителей на оккупированных территориях Западной Сахары.

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