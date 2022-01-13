Екатеринбург, , 09:39 — REGNUM Строительство метрополитена в Екатеринбурге будет продолжено после получения гарантий финансирования работ из федерального центра. Об этом сообщил журналистам свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Метро Екатеринбурга

Екатеринбург.рф

«Пока таких гарантий нет», — отметил руководитель. И добавил, что если сейчас делать проект, а через три года денег из центра не будет, то проект устареет и средства на него придётся тратить снова.

Как сообщало ИА REGNUM, пока в Екатеринбурге имеется лишь одна линия метрополитена. Впрочем, и её до конца не достроили. Всего на линии насчитывается десять станций, в том числе Бажовская, которая была построена, но так и не открыта.