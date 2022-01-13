Сеул, 13 января, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Южной Кореи Хо Ён Гён случае своей победы на выборах предложит арендовать у России территории на Дальнем Востоке. Об этом возглавляющий южнокорейскую Партию революционных дивидендов Хо Ён Гён заявил ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По его словам, речь идет о Сахалинской и Амурской областях, Хабаровском крае, Магаданской области, а также Камчатке и Чукотке, где, по его мнению, «проживает много корейцев».

«Нам необходимо арендовать у России эти районы, создав пояс экономического развития по направлению Пусан — Владивосток», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что суверенитет его страны распространяется в том числе на Южные Курилы. Он добавил, что мирный договор с Россией не будет заключён без урегулирования территориальной проблемы.

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