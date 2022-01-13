Оренбург, , 09:34 — REGNUM В Оренбурге 54-летний житель стал жертвой аферистов. Мужчину обманули на 406 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Красная икра

В октябре 2021 года горожанин обратил внимание в интернете на объявление о продаже красной икры по цене 3300 за 1 кг. Связавшись с продавцом, мужчина договорился о приобретении 125 кг красной икры и оплатил товар, перечислив 406 250 рублей. Несколько месяцев продавец «кормил» оренбуржца обещанием отправить икру посредством авиадоставки, а затем перестал выходить на связь.

Покупатель понял, что его обманули, и обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Правоохранители проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к преступлению.