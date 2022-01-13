Москва, 13 января, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В Москве создадут робота-манипулятора для расцепки железнодорожных вагонов. Производитель промышленных роботов-манипуляторов победил в программе ОАО «Российские железные дороги» («РЖД») и получил грант в размере 500 тыс. рублей, сообщается на портале мэра столицы.

Mr.kombrig Вагоны

Ранее тяжелую и травмоопасную работу по расцепке железнодорожных вагонов делали работники железной дороги. Технология позволит полностью автоматизировать процесс расцепки.

Новый робототехнический комплекс оснастят машинным зрением: камерой и бортовым компьютером. Компания выполнит опытно-конструкторские работы, проведет его тестирование, а специалисты научат железнодорожников, как обслуживать роботов-манипуляторов.

ИА REGNUM ранее сообщало, власти Москвы с начала 2021 года выделили более 11 га земель для развития железнодорожной инфраструктуры.

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