Уфа, 13 января, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Уголовное дело после обнаружения тела 11-месячного ребенка в ходе тушения пожара в жилом доме возбудили в Башкирии. Об этом 13 января сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Kaluga.sledcom.ru Дом после пожара

Пожар произошел в одноэтажном деревянном доме в д. Булат Туймазинскаого района в ночь на 13 января 2022 года.

В ходе разбора конструкций спасатели обнаружили тело мальчика 2021 года рождения, который на момент возгорания был дома один.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.

Сотрудники прокуратуры организовали проверку, в ходе которой им предстоит дать оценку исполнения требований законодательства о несовершеннолетних, работы субъектов системы профилактики и действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.