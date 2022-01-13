Екатеринбург, , 09:31 — REGNUM В Свердловской области 12 января было получено 170 электронных сообщений о якобы минировании школ, колледжей и других учреждений. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

В школе

Иван Шилов © ИА REGNUM

Все здания были проверены полицейскими. Взрывных устройств не обнаружили. Отбой проверкам дали в 21:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, только в Екатеринбурге были эвакуированы ученики и сотрудники 151 школы. Во всех случаях это произошло после анонимных писем о минировании.

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