Кызыл, 13 января, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Туве перед судом предстанет работник автобазы по обеспечению деятельности исполнительных и законодательного органов республики. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры, его обвиняют в хищении двух Toyota Land Cruiser.

Alekc2m Toyota Land Cruiser 200

По данным следствия, мужчина решил присвоить внедорожники базы, для чего в 2019 и 2021 годах предоставил ложные сведения о повреждениях, якобы полученных в ходе ДТП. Затем машины были проданы по заниженной цене и оформлены на имена знакомых обвиняемого.

По данным МВД, в результате автомобиль 2013 года выпуска и рыночной стоимостью 3 млн рублей, была продана за 568,5 тыс. рублей. Второй внедорожник 2015 года продали менее, чем за 1,2 млн рублей при стоимости в 3,4 млн.

Ущерб бюджету республики от действий мужчины в результате превысил 4,5 млн рублей. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы вместе с исковым заявлением о взыскании ущерба с обвиняемого переданы в Кызылский городской суд.