Санкт-Петербург, , 09:58 — REGNUM Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти полковник Евгений Ульянов, а также начальник управления собственной безопасности (УСБ) петербургского Главка полковник Алексей Васильев лишились своих должностей после московской проверки. Об этом 13 января сообщило издание «Фонтанка».

Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Дарья Драй © ИА REGNUM

По предварительным данным, также сняты со своих постов начальник управления по работе с личным составом Николай Моргунов, он был понижен до заместителя начальника этого же управления. Переведен в Кронштадт начальник УМВД по Красносельскому району Денис Данилевич.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в декабре 2021 года в Петербург прибыла аудит из центрального аппарата МВД. Ревизоры проверяли работу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. В результате лишились своих должностей или были понижены 18 руководителей и сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ) Петербурга.

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