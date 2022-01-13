Санкт-Петербург, 13 января 2022, 09:58 — REGNUM Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти полковник Евгений Ульянов, а также начальник управления собственной безопасности (УСБ) петербургского Главка полковник Алексей Васильев лишились своих должностей после московской проверки. Об этом 13 января сообщило издание «Фонтанка».
По предварительным данным, также сняты со своих постов начальник управления по работе с личным составом Николай Моргунов, он был понижен до заместителя начальника этого же управления. Переведен в Кронштадт начальник УМВД по Красносельскому району Денис Данилевич.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в декабре 2021 года в Петербург прибыла аудит из центрального аппарата МВД. Ревизоры проверяли работу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. В результате лишились своих должностей или были понижены 18 руководителей и сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ) Петербурга.
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