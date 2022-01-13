Варшава, , 09:31 — REGNUM Во время польского председательства в ОБСЕ главной задачей станет «оказание поддержки людям, пострадавшим из-за пандемии и конфликтов». Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина в интервью Polskie Radio.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Ясина отметил, что «ОБСЕ осуществляет крупные миссии в Донбассе, на Кавказе и в Приднестровье».

По его словам, этот год «будет годом разрешения растущих конфликтов». «На данный момент у нас есть проблемы со многими вопросами, от военной агрессии до кризиса безопасности и узников совести во многих странах. Здесь Польша попытается изменить ситуацию», — сказал Ясина.

1 января Польша официально начала свое председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое продлится до 31 декабря 2022 года. Збигнев Рау, министр иностранных дел Польши, будет являться председателем ОБСЕ в течение этого года.