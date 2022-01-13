Сеул, 13 января, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Ежегодные совместные военные учения Южной Кореи и США, которые традиционно проводятся в марте, могут быть перенесены на апрель из-за предстоящих президентских выборов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой н военный источник.

AF.mil Военные США и Южной Кореи на совместных учениях

Отметим, что манёвры проводятся дважды в год, в марте и августе, с целью поддержания совместной обороноспособности. Однако 9 марта 2022 года в Южной Корее состоятся президентские выборы.

Ещё одна причина, по которой дата проведения военных учений может быть сдвинута, заключается в быстром росте числа случаев заражений на американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 по 10 января на американских военных базах в Южной Корее коронавирус был выявлен у 1599 человек.

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