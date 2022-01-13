Терновка, 13 января 2022, 09:32 — REGNUM Проверки, в том числе охранного предприятия, проводятся в школе села Терновка Белгородской области после конфликта учеников и родителей, сообщил 12 января на своей странице в социальной сети глава Яковлевского городского округа Олег Медведев.
По словам чиновника, доследственную проверку начала полиция, в учебном заведении организованы внутренние проверки, с классом работает группа психологов.
Как сообщало ИА REGNUM, о драке девятиклассников стало широко известно в социальных сетях — ученик замахнулся стулом на одноклассника, учитель развёл детей, нападавший мальчик ушёл домой, а через несколько минут вернулся в класс с монтировкой. Следом за ним пришли родители, которые, по словам очевидцев, стали кричать и бить детей.
Известно, что на отца школьника составлены два протокола — за мелкое хулиганство и ненадлежащее воспитание ребёнка.
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