Терновка, , 09:32 — REGNUM Проверки, в том числе охранного предприятия, проводятся в школе села Терновка Белгородской области после конфликта учеников и родителей, сообщил 12 января на своей странице в социальной сети глава Яковлевского городского округа Олег Медведев.

Охранник Наталья Хомутова © ИА REGNUM

По словам чиновника, доследственную проверку начала полиция, в учебном заведении организованы внутренние проверки, с классом работает группа психологов.

«Нам важно и необходимо понять причины конфликта: что привело к такой реакции ребенка, что видели и понимали педагоги, если видели — почему не приняли меры, если не видели — то тоже почему? Также нам нужно понять — как человек с монтировкой прошёл в школу. Выясняем причину — дело в одном сотруднике охраны или в системной неэффективной работе всей организации. Фирма обслуживает все школы горокруга. Проверим работу охраны в каждой. По результатам сделаем выводы и предпримем меры — от увольнения одного работника до полного разрыва контракта», — написал Олег Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, о драке девятиклассников стало широко известно в социальных сетях — ученик замахнулся стулом на одноклассника, учитель развёл детей, нападавший мальчик ушёл домой, а через несколько минут вернулся в класс с монтировкой. Следом за ним пришли родители, которые, по словам очевидцев, стали кричать и бить детей.

Известно, что на отца школьника составлены два протокола — за мелкое хулиганство и ненадлежащее воспитание ребёнка.

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