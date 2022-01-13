Чебоксары, , 09:29 — REGNUM В Чувашии налоговая служба вышла с банкротным иском в отношении общества «Пинер», указав более 8 млн рублей задолженности. Соответствующие сведения опубликованы на сайте Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии Kad.arbitr.ru

Согласно представленной информации, с иском в суд вышло управление ФНС. Ответчиком является ООО «Пинер» из Канашского района Чувашии.

Налоговики просят суд признать общество банкротом, указав размер исковых требований в размере 8 250 438 рублей 83 копейки. Заявление пока не принято в производство.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Пинер» зарегистрировано в 2007 году, уставный капитал составляет 35 000 000 рублей, место «прописки» — Канашский район Чувашии. Указанный основной вид деятельности — выращивание зерновых культур, также заявлено три дополнительных вида деятельности.