Вашингтон, , 09:29 — REGNUM Эвакуационные рейсы из Афганистана по-прежнему приостановлены из-за противодействия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на представителей Госдепартамента США.

Самолет AlexandrVe

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», представитель Госдепартамента и два источника в Конгрессе США заявили, что в настоящее время в Афганистане находится около 80 афганских граждан, желающих покинуть страну, но эвакуационные рейсы были приостановлены талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) около месяца назад.

Источники сообщили CNN, что пока неясно, когда полеты возобновятся.

На вопрос об эвакуационных рейсах официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс уклонился от прямого ответа, сказав, что оставшиеся в Афганистане американские граждане в конечном итоге будут вывезены.

«Вы знаете, что мы вывезли более 900 граждан США и лиц, имеющих вид на жительство, мы также эвакуировали значительное количество афганцев, которые соответствовали критериям выезда. Это показывает нашу приверженность защите интересов американцев и наших партнеров», — подчеркнул представитель Госдепартамента.

Он добавил, что в настоящее время в Афганистане находятся десятки граждан США и членов их семей, которые имеют необходимые проездные документы и хотят покинуть Афганистан.

По данным источников, официальные лица Катара находятся в прямом контакте с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для возобновления эвакуационных рейсов, но проблема пока не решена.

Информированный источник сообщил CNN, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что у всех пассажиров самолетов должна быть виза страны, в которую они направляются.