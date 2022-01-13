Варшава, 13 января, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Переговоры с Москвой по предложенным российской стороной гарантиям безопасности намерены сорвать США и НАТО, которые хотят спровоцировать войну России с Украиной. Об этом 13 января пишет издание Myśl Polska.

США

Следите за развитием событий в трансляции: «Очередь ОБСЕ: Россия и Запад обсуждают «красные линии» — все новости»

"Я полагаю, что из переговоров (России с Западом) ничего не выйдет, ведь США и их креатура, НАТО, отчетливо стремятся к эскалации конфликта», — пишет автор статьи.

Также указывается, что Соединённые Штаты хотят втянуть Россию в войну, в которой они сами участвовать не хотят.

«Ядерной войны они (власти США. —ред.) не хотят, ведь победителей в ней не будет. Им нужна война на Украине, и в нее они стараются втянуть Россию», — отмечается в материале.

При этом автор статьи уточняет, что США и НАТО в этом случае оказываются в удобном положении, так как их население не будет страдать от военных действий и добавляет, что он не исключает возможность того, что в эту войну окажется втянутой Польша. Также в материале подчеркивается особая циничность стравить при этом родственные друг другу народы.

«Поистине дьявольский план предполагает создание такой ситуации, в которой представители русского и украинского народов, имеющих общие религиозные, культурные и в значительной степени этнические корни, будут убивать друг друга в рамках полномасштабного конфликта», — заключается в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что в случае, если ситуация вокруг Украины не изменится в лучшую или худшую сторону, Соединенные Штаты готовы продолжать вести «дипломатию и диалог» с Россией.