Батайск, Ростовская область, , 09:27 — REGNUM В Ростовской области прививочная кампания от COVID-19 может быть организована в учебных заведениях. В настоящее время классные руководители собирают списки детей на вакцинацию, передаёт ИА REGNUM.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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О просьбах со стороны классных руководителей сообщают жители Батайска. В частности, речь идёт о местной школе №6.

«Классным руководителям довести до сведения родителей, что начинается вакцинация детей с 12 до 17 лет против COVID-19. Предоставить медсестре школы списки согласных на вакцинацию до 17.01.2022г», — говорится в сообщении одного из родительских чатов.

ИА REGNUM напоминает, что Ростовская область ждёт партию антиковидной вакцины, предназначенную для подростков. Ранее о подготовке к вакцинации детей от коронавируса заявили в конце декабря 2021 года. Педиатрической службе было рекомендовано «провести оценку численности подлежащих прививкам детей, усилить разъяснительную работу с родителями по повышению приверженности к иммунизации».

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