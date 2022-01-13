Ярославль, , 09:26 — REGNUM В Ярославле пройдёт опрос общественного мнения по предполагаемым изменениям системы выборов депутатов муниципалитета. Об этом сообщили в мэрии города.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

12 января в мэрии состоялся оргкомитет по проведению публичных слушаний по изменению в Устав города, которые предполагают изменения системы выборов. Участники оргкомитета решили, что помимо самих слушаний Институт развития стратегических инициатив проведет онлайн-опрос жителей. Их спросят — как лучше выбирать депутатов — через партийные списки или через одномандатные округа.

«В ближайшее время мы подготовим опрос для горожан по вопросу внесения изменений в Устав города. Для большего охвата и удобства жителей проведём исследование в онлайн-формате. Пригласим всех желающих принять участие в опросе», — сообщила директор Института развития стратегических инициатив Ярославля Татьяна Обухова.

Сами публичные слушания состоятся 20 января в 17.00 в большом зале мэрии. Из-за коронавирусных ограничений на них пустят лишь определённое количество жителей. В мэрии напомнили и о сути измнений.

«Предполагается переход со смешанной избирательной системы, когда депутаты избираются по одномандатным округам и по партийным спискам, на мажоритарную. В таком случае от каждого избирательного округа избирается один конкретный депутат. Он может быть выдвинут любой партией или пойти самовыдвижением», — сказал заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.

Инициатива изменить систему выборов принадлежит мэрии города, большинство действующих депутатов муниципалитета поддержало новшество. Против выступили представители КПРФ и «Справедливой России» в муниципалитете. Они считают, что выборы по одномандатным округам ухудшают их шансы на избрание. «Единая Россия» поддержала изменения, а партия ЛДПР пока публично не обозначила свою позицию.

Между тем в состав оргкомитета вошли представители всех политических фракций муниципалитета, а также городской общественной палаты, Института развития стратегических инициатив и мэрии Ярославля. Как пообещали в оргкомитете, за публичными слушаниями можно будет наблюдать в режиме онлайн.

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