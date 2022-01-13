В Ярославле проведут опрос по системе выборов в муниципалитет
Ярославль, 13 января, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В Ярославле пройдёт опрос общественного мнения по предполагаемым изменениям системы выборов депутатов муниципалитета. Об этом сообщили в мэрии города.
12 января в мэрии состоялся оргкомитет по проведению публичных слушаний по изменению в Устав города, которые предполагают изменения системы выборов. Участники оргкомитета решили, что помимо самих слушаний Институт развития стратегических инициатив проведет онлайн-опрос жителей. Их спросят — как лучше выбирать депутатов — через партийные списки или через одномандатные округа.
Сами публичные слушания состоятся 20 января в 17.00 в большом зале мэрии. Из-за коронавирусных ограничений на них пустят лишь определённое количество жителей. В мэрии напомнили и о сути измнений.
Инициатива изменить систему выборов принадлежит мэрии города, большинство действующих депутатов муниципалитета поддержало новшество. Против выступили представители КПРФ и «Справедливой России» в муниципалитете. Они считают, что выборы по одномандатным округам ухудшают их шансы на избрание. «Единая Россия» поддержала изменения, а партия ЛДПР пока публично не обозначила свою позицию.
Между тем в состав оргкомитета вошли представители всех политических фракций муниципалитета, а также городской общественной палаты, Института развития стратегических инициатив и мэрии Ярославля. Как пообещали в оргкомитете, за публичными слушаниями можно будет наблюдать в режиме онлайн.