Южно-Сахалинск, 13 января, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Из-за мощного снежного циклона аэропорт Южно-Сахалинска не принимает и не выпускает самолёты. За 13 января были задержаны восемь авиарейсов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

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Отложены вылеты самолётов во Владивосток, Красноярск, Хабаровск, Москву,

В Южно-Сахалинск не вылетели вовремя авиарейсы из Петропавловска-Камчатского и Хабаровска.

Полностью пришлось отменить перелёты по направлениям Владивосток — Южно-Сахалинск, Южно-Сахалинск — Владивосток. Не полетели самолёты из столицы островного региона в Оху, Смирных, Поронайск, Комсомольск-на-Амуре, Александровск-Сахалинский, Курильск, Южно-Курильск,

Самолёт авиакомпании «Россия» вылетевший в Южно-Курильск из Москвы был вынужден совершить посадку в Хабаровске. Его вылет на Сахалин запланирован только на 14 января на 08:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине, где с 12 января действует мощный снежный циклон, начали открывать участки дорог, на которых возобновилась видимость. Движение по многим автомагистралям по-прежнему невозможно из-за сильной метели и снежных заносов.