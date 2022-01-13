Санкт-Петербург, , 09:49 — REGNUM Теплый сектор циклонического вихря «Эльза» стал причиной сильного ветра и обильных осадков в Петербурге. Об этом 13 января сообщил ведущий синоптик Центра «Фобос» Михаил Леус.

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В петербургский регион пришли тёплые и влажные воздушные массы атлантического происхождения.

«Это сделает погоду облачной и ветреной, пройдёт небольшой снег, переходящий в мокрый снег и в дожди», — пояснил специалист.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 13 января в Петербурге температура воздуха будет колебаться в районе +1…+3 градуса, по Ленинградской области −2…+4 градуса. Ветер западный 7−12 м/с, с порывами до 14−20 м/с. Атмосферное давление будет резко падать и составит 743 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

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