* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:23 — REGNUM Абдул Баки Хаккани, исполняющий обязанности главы министерства высшего образования Афганистана, заявил, что государственные университеты в Исламской Республике скоро возобновят работу. Об этом сообщает агентство «8 Собх».

Студенты Алексей Колчин © ИА REGNUM

»В настоящее время в стране насчитывается 40 государственных и около 150 частных университетов», — сообщил он на пресс-конференции в Кабуле 12 января.

По словам представителя талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 6 сентября прошлого года деятельность частных университетов нормализовалась, и обучение в них продолжается.

Исполняющий обязанности главы министерства высшего образования правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что основной причиной закрытия государственных университетов являются экономические проблемы, которые будут решены в ближайшее время.

Государственные и частные университеты были закрыты после захвата Кабула талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но частные университеты после небольшого перерыва продолжили свою работу, создав отдельные классы для девушек.

Раньше талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объясняли закрытие государственных университетов задержкой с созданием новых учебных программ и смешении классов для девочек и мальчиков, но сегодня они говорят, что основной причиной закрытия государственных университетов являются экономические проблемы.