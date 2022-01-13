Джакарта, 13 января, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что взятый в заложники в Йемене индонезийский гражданин был размещен в отеле, сообщает Kompas.

Rod Waddington Йемен

Индонезийский гражданин смог пообщаться по телефону со своей семьей. По телефону гражданин Индонезии заявил, что находится в добром здравии, в безопасности и с ним обращаются хорошо.

Напомним, житель Макассара был захвачен в Йемене 7 января 2022 года. Индонезийский гражданин был взят в заложники вместе с девятью другими моряками.