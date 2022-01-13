Пермь, 13 января, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В Пермском крае официально функционирует девять ледовых переправ. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

59.mchs.gov.ru Ледовая переправа

Три переправы открыты в Гайнском округе и две переправы — в Кунгурском округе. По одной ледовой переправе действует на территории Оханского, Соликамского, Косинского и Чусовского округов.

Кроме того, в Пермском крае определено 29 традиционных мест для массового выхода на лед, в том числе для рыбной ловли.

Населению напоминают, что выезд или выход на лед, где есть запрещающие знаки, наказывается штрафами — до 10 тыс. рублей.