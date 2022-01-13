Якутск, 13 января, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Более 900 человек, задействованных в борьбе с огнём в лесах Якутии, ещё не получили деньги за эту работу. Перечислены выплаты почти 9,5 тыс. добровольцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 января в пресс-службе правительства республики.

Mezenmir Деньги

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По словам первого заместителя председателя правительства региона Дмитрия Садовникова, с людьми до сих пор не рассчитались из-за проблем с их счетами. Тем не менее, он дал поручение до конца недели расплатиться со всеми привлечёнными к тушению лесов якутянами. Вице-премьер республики поручил муниципалитетам заранее заключать соглашение с «Якутлесресурсом», чтобы избежать задержек оплат за тушение лесов в этом году. Документы должны быть подписаны ещё до начала пожароопасного сезона.

«Мы уже обсуждаем следующий пожароопасный сезон. Впервые разработан Комплексный план, который сейчас проходит процедуру согласования с федеральными органами власти. По поручению главы республики мы должны утвердить его до 15 января. Запланированные мероприятия позволят сократить площади лесных пожаров в 2022 году, уменьшить ущерб, увеличить доли пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения», — отметил Дмитрий Садовников.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на конец ноября 2021 года оплату за борьбу с огнём от министерства финансов РФ ждали 4 402 жителя Якутии. Долг перед добровольцами составлял 184,4 млн рублей.