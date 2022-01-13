Берлин, , 09:22 — REGNUM Некоторые страны противодействуют запуску газопровода «Северный поток — 2» в силу собственных экономических интересов. Так поступают в том числе США, заявил глава комитета по внешней политике бундестага, социал-демократ Михаэль Рот изданию Handelsblatt.

Германия. Бундестаг Basti93

По его словам, проект Nord Stream всегда был политическим. Критикуют его сейчас в том числе США, имеющие собственные планы на европейский газовый рынок.

«Сегодня значительная часть критики трубопровода обусловлена собственными интересами. В конце концов, США хотят продавать в Европе свой дорогой сжиженный природный газ», — сказал Рот.

О газопроводе спорят даже партнёры Германии, добавил он. Рот подчеркнул, что Россия должна гарантировать сохранение транзита газа через Украину после 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД ГерманииАнналена Бербок заявила о несоответствии газопровода «Северный поток-2» требованиям Евросоюза.

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