Москва, 13 января, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Правительство Москвы подписало с инвесторами соглашения о создании восьми объектов образования и промышленного парка. Об этом сообщил 13 января вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Stroi.mos.ru Владимир Ефимов

«По городской программе девелоперы возведут в Новомосковском, Западном и Северном административных округах столицы восемь объектов образования, а также технологический промышленный парк в поселении Краснопахорское вблизи деревни Шахово. Совокупные инвестиции в эти проекты составят 16,6 миллиарда рублей, общая площадь объектов — 194,4 тысячи квадратных метров», — сказал Ефимов.

Уточняется, что площадь технологического промышленного парка в Новой Москве составит 73,2 тысячи квадратных метров: 59,6 тысячи квадратных метров займут производственные помещения, 13,6 тысячи квадратных метров — конструкторские бюро и офисы. В парке планируют создать 2,83 тыс. рабочих мест, объём инвестиций — 6,3 миллиарда рублей.

Инвесторы являются специализированными застройщиками. Взамен они получат от города льготы.