Уфа, , 09:33 — REGNUM Поправку ко второму чтению федерального законопроекта о документах о вакцинации от COVID-19 направил в Госдуму парламент Башкирии. Об этом 13 января сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

Проверка QR-кодов Дарья Драй © ИА REGNUM

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Депутаты республиканского парламента подготовили поправку к федеральному законопроекту «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», который был принят Госдумой в декабре 2021 года в первом чтении.

«Мы предложили нашим федеральным коллегам расширить круг объектов, для доступа к которым не нужно будет предъявлять сертификат о вакцинации. В перечень таких объектов предлагается добавить медицинские организации. Право граждан на медицинскую помощь гарантировано Конституцией. Пациенту не может быть отказано ни в плановой, ни тем более в экстренной помощи на основании того, что он не сделал прививку», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Башкирии Константина Толкачева.

Сообщается, что в целом депутаты госсобрания Башкирии поддерживают концепцию этого проекта закона.

«Мы ожидаем очередную, уже пятую по счету волну заболеваемости ковидом. В прошлом году эта инфекция вызвала в нашей стране недопустимо высокую для цивилизованного общества смертность. Главной причиной эксперты считают недостаточный процент привитого населения. Проверка QR-кодов поможет нам решить сразу две задачи. Во-первых, ограничит доступ потенциальных распространителей вируса в места массового скопления людей и сдержит таким образом распространение заболевания, а во-вторых, мотивирует часть наших сограждан сделать прививку. Это временная, но необходимая мера», — приводит пресс-служба слова Толкачева.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительственным законопроектом предлагается допускать в организации общественного питания, культуры, розничной торговли, в места проведения массовых мероприятий лишь после предъявления документа, подтверждающего факт вакцинации от COVID-19, перенесенного заболевания либо наличие медицинских противопоказаний к прививке, а также документа, удостоверяющего личность. При этом посещать магазины, реализующие продукты питания и товары первой необходимости, аптеки можно будет без предъявления этих документов.

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