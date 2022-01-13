Вашингтон, , 09:18 — REGNUM Ключевые источники товаров и технологий, которые применяются к ракетам, для ракетной программы КНДР находятся в России. К такому выводу пришли в Вашингтоне. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ракета (сс) geralt

«Соединённые Штаты определили восемь физических и юридических лиц, связанных с КНДР, в соответствии с исполнительным указом 13 382, который направлен против распространителей оружия массового уничтожения (ОМУ) и систем доставки ОМУ, — уточнил Блинкен. — Семь физических лиц и одна организация […] связаны с программами вооружений КНДР».

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В частности, в этом списке фигурирует российская компания ООО «Парсек». Согласно данным госдепа, в период с 2018 по 2021 год гражданин КНДР, проживающий в России, О Ён Хо закупал и предпринимал усилия по закупке предметов, применимых к ракетам, из третьих стран от имени ракетной программы КНДР.

Как уточнил американский дипломат, гражданин КНДР О Ён Хо в 2016—2021 годах сотрудничал с российской фирмой и её директором Романом Аларем для закупок товаров, применяемых в баллистических ракетах: кевларовой нити, арамидного волокна, авиационного топлива, подшипников и высокоточных фрезерных станков.

«Взаимоотношения по закупкам и поставкам между О Ён Хо, Романом Анатольевичем Аларом и ООО «Парсек» являются ключевым источником товаров и технологий, применимых к ракетам, для ракетной программы КНДР», — подчеркнул госсекретарь США.

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Блинкен подчеркнул, что деятельность вышеуказанных лиц «существенно способствовала распространению оружия массового уничтожения или средств его доставки КНДР».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января Северная Корея подтвердила информацию об успешном испытательном пуске гиперзвуковой ракеты из провинции Чаган в сторону Японского моря. Боеголовка поразила цель на расстоянии тысячи километров, её скорость составила около 10 махов. Это уже второй запуск, произведённый Северной Кореей с начала января.

Добавим, что за серию ракетных пусков, произведённых с сентября 2021 года, Вашингтон предложил ввести в отношении Пхеньяна ограничительные меры по линии ООН. Как заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, каждый запуск осуществлялся в нарушение резолюций Совбеза ООН.