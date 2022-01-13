Губкинский, Ямало-Ненецкий АО, , 09:17 — REGNUM В ямальском городе Губкинский перед судом предстанет местный житель, стрелявший в магазине в двух мужчин. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Стрельба Цитата из к/ф «Бумер». Реж. Сергей Буслов. 2003. Россия

По данным следствия, днём 26 июля 2021 года житель Губкинского в магазине, из принадлежащего ему травматического пистолета, прицельно, с близкого расстояния произвёл выстрелы в область головы двоим мужчинам, причинив им проникающие ранения и телесные повреждения в виде черепно-мозговых травм. Своевременно оказанная медицинская помощь спасла жизнь раненым.

Стрелок обвиняется в покушении на двойное убийство. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.