Москва, 13 января 2022, 09:13 — REGNUM В России необходимо совершенствовать миграционные процессы для борьбы с растущей преступностью среди приезжающих на заработки. Об этом заявил председатель СКР Александр Бастрыкин.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным МВД РФ, количество правонарушений, связанных с фиктивной регистрацией мигрантов за 11 месяцев 2021 года сократилось в России на 15,8%, в сравнении с таким же периодом 2020 года.
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