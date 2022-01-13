Москва, 13 января, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В России необходимо совершенствовать миграционные процессы для борьбы с растущей преступностью среди приезжающих на заработки. Об этом заявил председатель СКР Александр Бастрыкин.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

«Требует нового подхода в решении и проблема растущей преступности среди трудовых мигрантов. В основном это молодые люди из центральноазиатских республик, которые нередко становятся объектом такой вербовки», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным МВД РФ, количество правонарушений, связанных с фиктивной регистрацией мигрантов за 11 месяцев 2021 года сократилось в России на 15,8%, в сравнении с таким же периодом 2020 года.

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