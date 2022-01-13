Кишертский район, Пермский край, , 09:12 — REGNUM В Пермском крае задержан 58-летний местный житель в рамках уголовного дела о незаконной рубке леса. Ущерб оценивается в 6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Вырубка деревьев Pixabay.com

По данным ведомства, уничтожение деревьев происходило осенью 2021 года. мужчина нанял бригаду рабочих, при этом не уведомив их об отсутствии разрешительных документов на вырубку деревьев. Деревья хвойных пород на спецтехнике вывозили в Кунгурский городской округ. На пилораме их перерабатывали и готовили на продажу. По такой схеме было вырублено около 300 кубометров леса.

Мужчина дал признательные показания. В настоящее время в отношении него была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Следователям предстоит дать правовую оценку действиям бригады разнорабочих.