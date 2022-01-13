Йошкар-Ола, , 09:12 — REGNUM С начала зимнего сезона 2021−2022 годов в Йошкар-Оле в адрес обслуживающих организаций или собственников объектов недвижимости направлено более 60 требований о необходимости срочной очистки кровель или козырьков от нависающих глыб снега и наледи. Об этом сообщает администрация города.

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По семи фактам злостного неисполнения требований были возбуждены административные дела. Штрафы были назначены в отношении пяти юридических и двух должностных лиц.

В мэрии напомнили, что согласно региональному законодательству, за несвоевременную очистку кровель от сосулек и снега может быть наложен штраф. Для должностных лиц он составит от 10 до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 60 до 100 тыс. рублей.

Жителям города, заметившим опасные скопления снега и наледи, рекомендуется сообщить об этом в свою управляющую компанию.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре Санкт-Петербурга вечером 9 января на голову 25-летней девушке с крыши упал кусок льда, отправив пострадавшую за помощью к медикам. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму (ЗЧМТ) и сотрясение головного мозга (СГМ).

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