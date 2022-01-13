Москва, , 09:11 — REGNUM В Москве объем промышленного производства за 11 месяцев 2021 года вырос на 29,2% по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году, сообщается на портале мэра столицы.

Легкая промышленность Minpromtorg.gov.ru

Значительный рост в январе-ноябре показала обработка древесины и выпуска изделий из дерева — рост на 71%, производство электрического оборудования — рост на 66,7%, производство в химической промышленности (лаки, краски и т. д.) — на 43,5%

За 11 месяцев объем производства лекарств и медицинских расходных материалов вырос на 32,6%. обрабатывающей промышленности — на 30,6%, производство пищевых продуктов — на 14,1%.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве объём промышленного производства по итогам января — октября 2021 года вырос на 28,1%.

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