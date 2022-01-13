Калуга, , 10:12 — REGNUM Промышленный комплекс Калужской области в 2021 году перешагнул планку в 1 триллион рублей по объему отгруженной продукции. Об этом написал в социальных сетях губернатор области Владислав Шапша.

На заводе Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте»

Регион стал лидером в Центральном федеральном округе по объёму промышленного производства на душу населения. Экспорт увеличился на 150%. Уровень инвестиций в экономику области составил 110 млрд рублей. 23 компании-инвестора взяли на себя обязательства реализовать инвестпроекты. Это 2400 рабочих мест. Еще с девятью компаниями заключены соглашения о намерениях.

«Среди задач 2022 года — удерживать темпы роста региональной экономики. Запланирован запуск ряда крупных инвестиционных проектов на площадках Особой экономической зоны «Калуга» и индустриального парка «Ворсино», — отметил Владислав Шапша. .

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Обнинске на площадке научно-исследовательского физико-химического института им. Л. Я. Карпова запланировано начало строительство завода радиофармпрепаратов мирового уровня. Объем инвестиций в проект составит не менее 9 млрд рублей.

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