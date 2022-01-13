Красноярск, , 09:07 — REGNUM Очевидцы сообщают об эвакуации детей из школ Красноярска. По имеющейся информации, в школы поступают сообщения о минировании.

Школа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В красноярских телеграм-каналах сообщается об эвакуации из школ №115, 149, 150, 152, 156.

Между тем, по данным синоптиков, в Красноярске сегодня около 15 градусов морозы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 января в Красноярске неизвестные также «заминировали» торговые центры.

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