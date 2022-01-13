В Красноярске «минируют» школы
Красноярск, 13 января, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Очевидцы сообщают об эвакуации детей из школ Красноярска. По имеющейся информации, в школы поступают сообщения о минировании.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Школа
В красноярских телеграм-каналах сообщается об эвакуации из школ №115, 149, 150, 152, 156.
Между тем, по данным синоптиков, в Красноярске сегодня около 15 градусов мороза.
Читайте также: В Красноярске эвакуируют торговые центры
Как сообщало ИА REGNUM, 13 января в Красноярске неизвестные также «заминировали» торговые центры.