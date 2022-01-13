Пенза, , 09:13 — REGNUM В Пензе на модернизацию системы ЖКХ планируют направить 250 млн рублей. Распорядился об этом губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Олег Мельниченко Pnzreg.ru

По словам главы региона, необходимо создать единую муниципальную управляющую организацию, которая сможет взять ответственность за содержание многоквартирных домов. Содержанием дорог и городских территорий в Пензе должна заниматься ещё одна вновь учреждаемая муниципальная организация, которая объединит такие разрозненные структуры, как Пензадормост, Зеленхоз и прочие предприятия, устранит компании-прокладки. Все это позволит значительно сэкономить бюджетные средства, считает Мельниченко.

«Жду чётко составленного плана действий по созданию двух муниципальных управляющих организаций, информации о том, какую технику, в какие сроки будем приобретать, сколько средств на это нужно. В областном бюджете на модернизацию системы ЖКХ Пензы на данный момент мы уже предусмотрели 250 млн рублей, при софинансировании городского бюджета», — заявил губернатор на совещании в правительстве региона.

ИА REGNUM напоминает, глава Пензенской области Олег Мельниченко неудовлетворён состоянием большинства внутридворовых территорий в Пензе и считает недостаточной — работу многих управляющих компаний.

Читайте также: В Пензе планируют воссоздать всю систему коммунального обеспечения города