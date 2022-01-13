Нур-Султан, , 09:03 — REGNUM В доме армии на территории парка им. 28 Панфиловцев в Алма-Ате состоялась церемония прощания с погибшим при обороне администрации города подполковником десантных войск Казахстана Сандибеком Хабировым.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Хабиров погиб при обороне акимата (администрации — ред.). При пожаре он потерял сознание и был зверски убит участниками беспорядков», — приводит слова одного из сослуживцев покойного ТАСС.

Во время церемонии прощания сослуживцы Хабирова отдали ему воинское приветствие и выразили соболезнования родственникам погибшего. При этом также с Хабировым пришли проститься представители российских миротворческих сил. Его похоронят в закрытом гробу.

Отметим, Сандибек Хабиров в ходе обороны администрации Алма-Аты командовал офицерами и контрактниками бригады. Как рассказал один из офицеров, лично знавший погибшего, у военнослужащих не было оружия, а участники массовых беспорядков уже были вооружены дубинками и щитами, отнятыми ими у полицейских.