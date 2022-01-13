Чебоксары, 13 января, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Чувашии за медицинской помощью обратились более 40 учеников одной из новочебоксарских школ, у большинства из них — острое кишечное заболевание неясной этиологии. Об этом сообщает 13 января республиканское министерство здравоохранения.

ИА REGNUM В столовой

По данным ведомства, 12 января на 16:00 зарегистрировано 46 обращений в больницы учащихся школы № 46 в Новочебоксарске «с клиникой кишечной инфекции», в том числе одного ребёнка госпитализировали.

«Его состояние здоровья оценивается как ближе к удовлетворительному. По оперативным данным, у 32 детей предварительный диагноз — острое кишечное заболевание неясной этиологии», — говорится в сообщении минздрава Чувашии.

Что касается других заболевших, то у пятерых детей предварительный диагноз — функциональное расстройство желудка, у троих — острая вирусная инфекция с кишечным синдромом, «на стадии обслуживания вызова» находятся шестеро школьников.

В ведомстве сообщают, что за детьми установлено медицинское наблюдение на дому. На случай поступления новых пациентов созданы резервные койки в городской детской больнице.

Ситуация находится на контроле главы Чувашии Олега Николаева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в следственном управлении СКР по Чувашии отмечали, что 12 января в школу не пришли почти 200 детей, из них большинство жаловались на температуру, слабость и расстройство пищеварительной системы. По данному факту прокуратура Чувашии и СУ СКР проводят проверку. Ход расследования взял на контроль руководитель следственного комитета России Александр Бастрыкин.