Вашингтон, 13 января 2022, 09:01 — REGNUM Государственный департамент Соединенных Штатов посоветовал гражданам США воздержаться от поездок вна Украину. Об этом говорится в сообщении американского посольства в Киеве.
В качестве причины посольства назвало «возросшие угрозы со стороны России». Также дипмиссия отметила «российскую военную активность у границ Украины».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит высказалась о неизменном праве НАТО на расширение и пригрозила России ответом со стороны альянса в случае «агрессии в отношении Украины».
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