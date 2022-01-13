Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Государственный департамент Соединенных Штатов посоветовал гражданам США воздержаться от поездок вна Украину. Об этом говорится в сообщении американского посольства в Киеве.

Флаги США и Украины (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Государственный департамент продолжает советовать гражданам США пересмотреть вопрос о поездках на Украину», — говорится в сообщении.

В качестве причины посольства назвало «возросшие угрозы со стороны России». Также дипмиссия отметила «российскую военную активность у границ Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит высказалась о неизменном праве НАТО на расширение и пригрозила России ответом со стороны альянса в случае «агрессии в отношении Украины».

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