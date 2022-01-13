Салехард, 13 января, 2022, 09:01 — ИА Регнум. На Ямале перед судом предстанет бывший начальник филиала госучреждения, которого обвиняют во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

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По данным следствия, с 2018 по 2021 годы начальник филиала государственного казенного учреждения частями получил от двух бизнесменов взятку в общей сумме более 1,3 млн рублей. Взамен в интересах взяткодателей он помог им заключить госконтракты в дорожной сфере, оказывал общее покровительство, обеспечил оплату невыполненных работ.

Чиновник обвиняется по ч. 6 ст.290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки»). Взяткодателям предъявлено обвинение по ч.5 ст.291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»).