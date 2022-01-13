Оренбург, 13 января, 2022, 09:01 — ИА Регнум. В Оренбурге уголовное дело о выдаче разрешения на вырубку деревьев в центре города прекращено с назначением судебного штрафа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда города.

Дерево

Ведущего специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Южного округа по Ленинскому району Оренбурга обвинили в преступлении по пунктам «в», «г» части 2 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере».

Чиновница без достаточных оснований приняла решение о производстве вырубки шести деревьев разных пород, не подлежащих рубке. Кроме того, не были приняты меры к подготовке акта оценки ущерба причиненного вырубкой зеленых насаждений и не направила данный акт заявителю, а также подготовила заведомо незаконный проект порубочного билета на производство вырубки не подлежащих рубке деревьев, в том числе двух деревьев по ул. Челюскинцев и четырех деревьев по ул. Пушкинской.

В судебном заседании сотрудница администрации округа просила прекратить производство по делу и назначить ей судебный штраф.

Суд удовлетворил просьбу, поскольку женщина ранее не судима, преступление относится в категории средней тяжести, нанесенный ущерб возмещен — в городе высажено 20 деревьев. В итоге подсудимой назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей с удержанием в доход государства. Постановление суда не вступило в законную силу.