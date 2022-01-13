Нижний Новгород, , 08:59 — REGNUM В регионах Приволжского федерального округа 13−15 января ожидается продолжение метелей с сильным ветром. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Метель в Калуге Kaluga-gov.ru

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В Самарской области сильный снег, метель, снежные заносы прогнозируют 13−14 января. В пятницу ветер достигнет 17−22 м/с. В Башкирии 14 января к метели и снежным заносам присоединится гололедица, снежный накат и ветер порывами до 17−22 м/с.

14−15 января сильный снег с метелью, снежные заносы вернутся в Нижегородскую область и Татарию, скорость ветра составит 15−20 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал, чтов ближайшие дни в Краснодарском крае, Ленинградской, Архангельской, Ивановской и Московской областях, в республиках Карелия и Коми, а также в Ненецком автономном округе ожидаются сильные осадки. При этом в республиках Северного Кавказа ожидается опасность схода лавин 13 и 14 января.

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